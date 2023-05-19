Андреева (Гуща) Юлия Анатольевна
Место рождения
Дата рождения03.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1958
Отец: Гуща Анатолий Леонович
Мать: Вероника Николаевна
Рождение ребёнка
04.04.1981
Сын: Андреев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1989
Сын: Андреев Михаил
Отец ребёнка: Андреев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно