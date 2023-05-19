Андреева (Гуща) Юлия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Гуща) Юлия Анатольевна

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

03.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1958

Отец: Гуща Анатолий Леонович

Мать: Вероника Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.04.1981

Сын: Андреев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Николаевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1989

Сын: Андреев Михаил

Отец ребёнка: Андреев Александр Николаевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
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