Андреев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияДо 16.08.1956
Дата смерти08.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 16.08.1956
Рождение ребёнка
04.04.1981
Сын: Андреев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Андреева Юлия Анатольевна
Рождение ребёнка
05.02.1989
Сын: Андреев Михаил
Мать ребёнка: Андреева Юлия Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.2013
Причина смерти: Несчастный случай