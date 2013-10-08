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Андреев Александр Николаевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

До 16.08.1956

Дата смерти

08.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 16.08.1956

Отец: Андреев Николай Иванович

Мать: Андреева Полина Васильевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.04.1981

Сын: Андреев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Андреева Юлия Анатольевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1989

Сын: Андреев Михаил

Мать ребёнка: Андреева Юлия Анатольевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Юлия Анатольевна

Смерть
08.10.2013
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Несчастный случай
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