Гуща Анатолий Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуща Анатолий Леонович

Место рождения

Брянская область, с. Любечане

Дата рождения

1928

Дата смерти

06.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Гуща Леон Андреевич

Мать: Нина Макаровна

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
13.07.1954

Дочь: Бойкова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Вероника Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1958

Дочь: Андреева Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Вероника Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
06.09.2010
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Болезнь
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