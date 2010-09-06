Гуща Анатолий Леонович
Место рожденияБрянская область, с. Любечане
Дата рождения1928
Дата смерти06.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Гуща Леон Андреевич
Мать: Нина Макаровна
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
13.07.1954
Дочь: Бойкова Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Вероника Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1958
Дочь: Андреева Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Вероника Николаевна
Смерть
06.09.2010
Причина смерти: Болезнь