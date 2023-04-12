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Гуща Леон Андреевич

Место рождения

Брянская область, с. Любечане

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1919 г.р.
1928 г.р.
Около 1938 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Гуща Леонид

Мать ребёнка: Нина Макаровна

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гуща Анатолий Леонович

Мать ребёнка: Нина Макаровна

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Гуща Олег

Мать ребёнка: Гуща Фрида Соломоновна

г. Алма-Ата
Смерть
Около 1980
Москва, город федерального значения Москва
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