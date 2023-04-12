Гуща Леон Андреевич
Место рожденияБрянская область, с. Любечане
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Гуща Леонид
Мать ребёнка: Нина Макаровна
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Нина Макаровна
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Гуща Олег
Мать ребёнка: Гуща Фрида Соломоновна
г. Алма-Ата
Смерть
Около 1980
Москва, город федерального значения Москва