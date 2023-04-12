Гуща Олег
Место рожденияг. Алма-Ата
Дата рожденияОколо 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Гуща Леон Андреевич
Мать: Гуща Фрида Соломоновна
г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Гуща Ольга
Рождение ребёнка
Около 1966
Сын: Гуща Артем
Мать ребёнка: Гуща Ольга
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуща Ольга