Гуща Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуща Олег

Место рождения

г. Алма-Ата

Дата рождения

Около 1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

Около 1913 г.р.

Жена

Дети

1959 г.р.
Около 1966 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Гуща Леон Андреевич

Мать: Гуща Фрида Соломоновна

г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Гуща Ольга

Рождение ребёнка
Около 1966

Сын: Гуща Артем

Мать ребёнка: Гуща Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуща Ольга

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