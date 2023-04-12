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(Гуль) Нина Макаровна

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Место рождения

Брянская область, с. Любечане

Дата рождения

25.01.1902

Дата смерти

11.03.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902

Отец: Гуль Макар

Мать: ?

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Гуща Леонид

Отец ребёнка: Гуща Леон Андреевич

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гуща Анатолий Леонович

Отец ребёнка: Гуща Леон Андреевич

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1940

Сын: Самосват Михаил

Отец ребёнка: Самосват ?

Брянская область, с. Любечане
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самосват ?

Смерть
11.03.1982
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Инфаркт
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