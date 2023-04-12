(Гуль) Нина Макаровна
Место рожденияБрянская область, с. Любечане
Дата рождения25.01.1902
Дата смерти11.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902
Отец: Гуль Макар
Мать: ?
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Гуща Леонид
Отец ребёнка: Гуща Леон Андреевич
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Гуща Леон Андреевич
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1940
Сын: Самосват Михаил
Отец ребёнка: Самосват ?
Брянская область, с. Любечане
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самосват ?
Смерть
11.03.1982
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Инфаркт