Гуль Макар
Место рожденияБрянская область, с. Любечане
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: ?
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
25.01.1902
Дочь: Нина Макаровна
Мать ребёнка: ?
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Брянская область, с. Любечане
Смерть
Неизвестно