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Гуль Макар

Место рождения

Брянская область, с. Любечане

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гуль ?

Мать ребёнка: ?

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: ?

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
25.01.1902

Дочь: Нина Макаровна

Мать ребёнка: ?

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуль Алексей Макарович

Мать ребёнка: ?

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуль Степан Макарович

Мать ребёнка: ?

Брянская область, с. Любечане
Смерть
Неизвестно
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