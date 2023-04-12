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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гуль ?
Отец ребёнка: Гуль Макар
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Гуль Макар
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
25.01.1902
Дочь: Нина Макаровна
Отец ребёнка: Гуль Макар
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуль Макар
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуль Макар
Брянская область, с. Любечане