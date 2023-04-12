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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гуль ?

Отец ребёнка: Гуль Макар

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Гуль Макар

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
25.01.1902

Дочь: Нина Макаровна

Отец ребёнка: Гуль Макар

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуль Алексей Макарович

Отец ребёнка: Гуль Макар

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуль Степан Макарович

Отец ребёнка: Гуль Макар

Брянская область, с. Любечане
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