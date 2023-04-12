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Самосват Михаил

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Место рождения

Брянская область, с. Любечане

Дата рождения

1940

Дата смерти

Около 2008

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Около 1942 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Самосват ?

Мать: Нина Макаровна

Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Около 1966

Дочь: Инна Михайловна

Мать ребёнка: Самосват Анна

Московская область, г. Электросталь
Рождение ребёнка
Около 1977

Дочь: Наталья Михайлована

Мать ребёнка: Самосват Анна

Московская область, г. Электросталь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самосват Анна

Смерть
Около 2008
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