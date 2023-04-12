Самосват Михаил
Место рожденияБрянская область, с. Любечане
Дата рождения1940
Дата смертиОколо 2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Самосват ?
Мать: Нина Макаровна
Брянская область, с. Любечане
Рождение ребёнка
Около 1966
Дочь: Инна Михайловна
Мать ребёнка: Самосват Анна
Московская область, г. Электросталь
Рождение ребёнка
Около 1977
Дочь: Наталья Михайлована
Мать ребёнка: Самосват Анна
Московская область, г. Электросталь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самосват Анна
Смерть
Около 2008