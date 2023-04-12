Самосват Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самосват Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1966

Дочь: Инна Михайловна

Отец ребёнка: Самосват Михаил

Московская область, г. Электросталь
Рождение ребёнка
Около 1977

Дочь: Наталья Михайлована

Отец ребёнка: Самосват Михаил

Московская область, г. Электросталь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самосват Михаил

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