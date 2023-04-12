Самосват Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1966
Дочь: Инна Михайловна
Отец ребёнка: Самосват Михаил
Московская область, г. Электросталь
Рождение ребёнка
Около 1977
Дочь: Наталья Михайлована
Отец ребёнка: Самосват Михаил
Московская область, г. Электросталь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самосват Михаил