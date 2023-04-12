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(Самосват) Инна Михайловна

Место рождения

Московская область, г. Электросталь

Дата рождения

Около 1966

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Около 1942 г.р.

Дети

Около 1988 г.р.
Около 1994 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1966

Отец: Самосват Михаил

Мать: Самосват Анна

Московская область, г. Электросталь
Рождение ребёнка
Около 1988

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Самосват ?

Московская область, г. Электросталь
Рождение ребёнка
Около 1994

Сын: Самосват Егор

Отец ребёнка: Самосват ?

Московская область, г. Электросталь