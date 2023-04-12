(Самосват) Инна Михайловна
Место рожденияМосковская область, г. Электросталь
Дата рожденияОколо 1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1966
Отец: Самосват Михаил
Мать: Самосват Анна
Московская область, г. Электросталь
Рождение ребёнка
Около 1988
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Самосват ?
Московская область, г. Электросталь
Рождение ребёнка
Около 1994
Сын: Самосват Егор
Отец ребёнка: Самосват ?
Московская область, г. Электросталь