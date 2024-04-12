Бойкова (Гуща) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкова (Гуща) Марина Анатольевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954

Отец: Гуща Анатолий Леонович

Мать: Вероника Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.02.1978

Дочь: Лопухова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Васильевич Анатолий

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Васильевич Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевич Анатолий

Место жительства
Неизвестно
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