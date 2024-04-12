Бойкова (Гуща) Марина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954
Отец: Гуща Анатолий Леонович
Мать: Вероника Николаевна
Рождение ребёнка
07.02.1978
Дочь: Лопухова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Васильевич Анатолий
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Васильевич Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильевич Анатолий
Место жительства
Неизвестно