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Васильевич Анатолий

Место рождения

Рязанская область, г.Тяньгушево

Дата рождения

11.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954

Отец: Бойков Василий Егорович

Мать: Бойкова Татьяна Николаевна

Рязанская область, г.Тяньгушево
Рождение ребёнка
07.02.1978

Дочь: Лопухова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Бойкова Марина Анатольевна

Россия
Рождение ребёнка
Около ?.01.1983

Сын: Бойков Александр

Мать ребёнка: Екатерина

Московская область, г. Коломна
Рождение ребёнка
Около 1990

Сын: Бойков Андрей

Мать ребёнка: Екатерина

Московская область, г. Коломна
Развод
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Бойкова Марина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойкова Марина Анатольевна

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