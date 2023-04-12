Васильевич Анатолий
Место рожденияРязанская область, г.Тяньгушево
Дата рождения11.10.1954
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954
Рязанская область, г.Тяньгушево
Рождение ребёнка
07.02.1978
Дочь: Лопухова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Бойкова Марина Анатольевна
Россия
Рождение ребёнка
Около ?.01.1983
Сын: Бойков Александр
Мать ребёнка: Екатерина
Московская область, г. Коломна
Рождение ребёнка
Около 1990
Сын: Бойков Андрей
Мать ребёнка: Екатерина
Московская область, г. Коломна
Развод
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно