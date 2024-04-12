Екатерина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952
Рождение ребёнка
Около ?.01.1983
Сын: Бойков Александр
Отец ребёнка: Васильевич Анатолий
Московская область, г. Коломна
Рождение ребёнка
Около 1990
Сын: Бойков Андрей
Отец ребёнка: Васильевич Анатолий
Московская область, г. Коломна
Развод
Неизвестно
Муж: Васильевич Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильевич Анатолий