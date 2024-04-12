Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Около 1983 г.р.
Около 1990 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около ?.01.1983

Сын: Бойков Александр

Отец ребёнка: Васильевич Анатолий

Московская область, г. Коломна
Рождение ребёнка
Около 1990

Сын: Бойков Андрей

Отец ребёнка: Васильевич Анатолий

Московская область, г. Коломна
Развод
Неизвестно

Муж: Васильевич Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевич Анатолий

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