Бойков Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойков Василий Егорович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
11.10.1954

Сын: Васильевич Анатолий

Мать ребёнка: Бойкова Татьяна Николаевна

Рязанская область, г.Тяньгушево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильевич Виктор

Мать ребёнка: Бойкова Татьяна Николаевна

Рязанская область, г.Тяньгушево
Смерть
1985
Рязанская область, г.Тяньгушево