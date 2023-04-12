Бойков Василий Егорович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
11.10.1954
Сын: Васильевич Анатолий
Мать ребёнка: Бойкова Татьяна Николаевна
Рязанская область, г.Тяньгушево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильевич Виктор
Мать ребёнка: Бойкова Татьяна Николаевна
Рязанская область, г.Тяньгушево
Смерть
1985
Рязанская область, г.Тяньгушево