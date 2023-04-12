Лопухова (Бойкова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова (Бойкова) Светлана Анатольевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.02.1978

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1971 г.р.
1977 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1978

Отец: Васильевич Анатолий

Мать: Бойкова Марина Анатольевна

Россия
Рождение ребёнка
27.07.2002

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Покидов Михаил Иванович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
25.11.2006

Муж: Лопухов Дмитрий Валентинович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий Валентинович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий Валентинович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий Валентинович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Развод
Неизвестно

Муж: Покидов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покидов Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
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