Лопухова (Бойкова) Светлана Анатольевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1978
Отец: Васильевич Анатолий
Россия
Рождение ребёнка
27.07.2002
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Покидов Михаил Иванович
Бракосочетание
25.11.2006
Рождение ребёнка
04.06.2007
Рождение ребёнка
07.11.2011
Рождение ребёнка
06.08.2013
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно