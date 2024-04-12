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Покидов Михаил Иванович

Место рождения

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1977

Отец: Покидов Иван Иванович

Мать: Покидова Ольга Михайловна

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.2002

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Лопухова Светлана Анатольевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покидова Ирина

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покидова Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Лопухова Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Светлана Анатольевна

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