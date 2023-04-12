Нитченко Кузьма Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нитченко Кузьма Яковлевич

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Место рождения

Иркутская область, г. Слюдянка

Дата рождения

1880

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
31.05.1905

Дочь: Нечаева Юлия Кузьминична

Мать ребёнка: Нитченко Агафья Памфиловна

Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Нитченко Агафья Памфиловна

Иркутская область, г. Слюдянка
Смерть
1942
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