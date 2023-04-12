Нитченко Кузьма Яковлевич
Место рожденияИркутская область, г. Слюдянка
Дата рождения1880
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
31.05.1905
Дочь: Нечаева Юлия Кузьминична
Мать ребёнка: Нитченко Агафья Памфиловна
Иркутская область, г. Слюдянка
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ольга Кузьминична
Мать ребёнка: Нитченко Агафья Памфиловна
Иркутская область, г. Слюдянка
Смерть
1942