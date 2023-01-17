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барон Строганов Сергей Григорьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.08.1707

Дата смерти

30.09.1756

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1707

Отец: Строганов Григорий Дмитриевич

Мать: Строганова Марья Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.01.1733

Сын: Граф Строганов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бар. Строганова Софья Кирилловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1733

Жена: Бар. Строганова Софья Кирилловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Новосильцева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Бар. Строганова Софья Кирилловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
действительный камергер
Смерть
30.09.1756
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
1756
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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