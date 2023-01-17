барон Строганов Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1707
Дата смерти30.09.1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1707
Рождение ребёнка
03.01.1733
Сын: Граф Строганов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бар. Строганова Софья Кирилловна
Бракосочетание
1733
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Новосильцева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Бар. Строганова Софья Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный камергер
Смерть
30.09.1756
Похороны
1756