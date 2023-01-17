бар. Строганова (Нарышкина) Софья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смерти07.05.1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1733
Сын: Граф Строганов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Барон Строганов Сергей Григорьевич
Бракосочетание
1733
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Новосильцева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Барон Строганов Сергей Григорьевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.05.1737