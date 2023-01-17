бар. Строганова (Нарышкина) Софья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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бар. Строганова (Нарышкина) Софья Кирилловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1708

Дата смерти

07.05.1737

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.01.1733

Сын: Граф Строганов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Барон Строганов Сергей Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1733

Муж: Барон Строганов Сергей Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Новосильцева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Барон Строганов Сергей Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.05.1737
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