Строганова (Новосильцева) Марья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1677
Дата смерти09.11.1733
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1677
Отец: Новосильцов Яков Захарович
Мать: Новосильцова Мария
Бракосочетание
?.05.1694
Рождение ребёнка
02.11.1698
Сын: Строганов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич
Гордеевка, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1700
Сын: Строганов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1701
Сын: Строганов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич
Russia
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Строгановa Мария Григорьевнa
Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич
Russia
Рождение ребёнка
20.08.1707
Сын: Барон Строганов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич
Смерть
09.11.1733