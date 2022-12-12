Строганова (Новосильцева) Марья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Новосильцева) Марья Яковлевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.06.1677

Дата смерти

09.11.1733

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1677

Отец: Новосильцов Яков Захарович

Мать: Новосильцова Мария

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.05.1694

Муж: Строганов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.11.1698

Сын: Строганов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич

Гордеевка, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1700

Сын: Строганов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Строганов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич

Russia
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Строгановa Мария Григорьевнa

Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич

Russia
Рождение ребёнка
20.08.1707

Сын: Барон Строганов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.11.1733
Москва, город федерального значения Москва
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