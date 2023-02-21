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Строганов Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1656

Дата смерти

21.11.1715

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1656

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.05.1694

Жена: Строганова Марья Яковлевна

Рождение ребёнка
02.11.1698

Сын: Строганов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна

Гордеевка, Гордеевская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1700

Сын: Строганов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Строганов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна

Russia
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Строгановa Мария Григорьевнa

Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна

Russia
Рождение ребёнка
20.08.1707

Сын: Барон Строганов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
промышленник, купец и землевладелец
Смерть
21.11.1715
Москва, город федерального значения Москва
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