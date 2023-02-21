Строганов Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1656
Дата смерти21.11.1715
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1656
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.05.1694
Рождение ребёнка
02.11.1698
Сын: Строганов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна
Гордеевка, Гордеевская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1700
Сын: Строганов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1701
Сын: Строганов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна
Russia
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Строгановa Мария Григорьевнa
Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна
Russia
Рождение ребёнка
20.08.1707
Сын: Барон Строганов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Марья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
промышленник, купец и землевладелец
Смерть
21.11.1715