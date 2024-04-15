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Шабалдин Григорий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шабалдин Гаврил Иванович

Мать: не указана

Место жительства
С 1799
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шабалдин Данил Григорьевич

Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шабалдин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шабалдин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шабалдин Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 10.10.1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Чумашенскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Настасья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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