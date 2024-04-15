Шабалдин Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Шабалдин Гаврил Иванович
Место жительства
С 1799
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шабалдин Данил Григорьевич
Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шабалдин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шабалдин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шабалдин Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Шабалдина Настасья Григорьевна
Место жительства
После 10.10.1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Чумашенскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно