Шабалдина Настасья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шабалдин Данил Григорьевич
Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шабалдин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шабалдин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шабалдин Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно