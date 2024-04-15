Шабалдина Настасья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабалдина Настасья Григорьевна

Шабалдина Настасья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шабалдин Данил Григорьевич

Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шабалдин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шабалдин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шабалдин Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Шабалдин Григорий Гаврилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалдин Григорий Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close