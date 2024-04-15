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Шабалдин Прокопий Григорьевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шабалдин Григорий Гаврилович

Мать: Шабалдина Настасья Григорьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукерья Прокопьевна

Мать ребёнка: Шабалдина Татьяна Петровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шабалдин Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Шабалдина Татьяна Петровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 10.10.1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Чумашенскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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