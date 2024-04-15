Шабалдин Прокопий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лукерья Прокопьевна
Мать ребёнка: Шабалдина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шабалдин Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Шабалдина Татьяна Петровна
Место жительства
После 10.10.1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Чумашенскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно