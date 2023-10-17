Шабалдина Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалдина Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукерья Прокопьевна

Отец ребёнка: Шабалдин Прокопий Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шабалдин Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Шабалдин Прокопий Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалдин Прокопий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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