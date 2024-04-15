Шабалдин Гаврил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шабалдин Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1774
Рождение ребёнка
1776
Рождение ребёнка
1777
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья Гавриловна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шабалдин Кузьма Гаврилович
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Василиса Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабалдина Дарья Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Тюмень, Омутинская волость, Чуркина
Смерть
1782