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Шабалдин Гаврил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шабалдин Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шабалдин Егор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Шабалдин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шабалдин Егор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шабалдин Кузьма Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Шабалдин Ефим Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Василиса Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Дарья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Тюмень, Омутинская волость, Чуркина
Смерть
1782
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