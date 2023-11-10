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Шабалдин Данил Григорьевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шабалдин Григорий Гаврилович

Мать: Шабалдина Настасья Григорьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шабалдин Иван Данилович

Мать ребёнка: Шабалдина Афимья Егоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шабалдин Степан Данилович

Мать ребёнка: Шабалдина Афимья Егоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шабалдин Спиридон Данилович

Мать ребёнка: Шабалдина Афимья Егоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шабалдин Артамон Данилович

Мать ребёнка: Шабалдина Афимья Егоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Афимья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1844
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