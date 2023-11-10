Шабалдин Данил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Шабалдина Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шабалдин Степан Данилович
Мать ребёнка: Шабалдина Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шабалдин Спиридон Данилович
Мать ребёнка: Шабалдина Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шабалдин Артамон Данилович
Мать ребёнка: Шабалдина Афимья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844