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Баранов Иван Кузьмич

Место рождения

Юрьево, Ярославский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

27.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Баранов Кузьма

Мать: не указана

Юрьево, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Сестёр Младшая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Сестёр Средняя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Сестёр Старшая

Военная служба
Неизвестно
Служил на Дальнем Востоке
Образование
Неизвестно
Сельская школа
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Попова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Из Сестёр Старшая

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
22.11.1917

Сын: Новожилов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Из Сестёр Средняя

Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Работа или профессия
После 1918
Продавец в Леспромторге с.Назимово, Енисейского района
Рождение ребёнка
С 1928 по 1936

Дочь: Баранова Нюра Ивановна

Мать ребёнка: Из Сестёр Младшая

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Баранова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Из Сестёр Младшая

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Арест
13.09.1937
Арестован 13.09.1937, обвинение в КРПО. Приговорён тройкой УНКВД КК 23.09.1937 г. к ВМН. Расстрелян 27.09.1937. Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Том 1
Смерть
27.09.1937
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Арестован 13.09.1937, обвинение в КРПО. Приговорён тройкой УНКВД КК 23.09.1937 г. к ВМН. Расстрелян 27.09.1937. Реабилитирован 22.04.1968 Красноярским крайсудом (П-14581) Книга памяти жертв политическ... Показать все
Реабилитация осужденного
22.04.1968
Реабилитирован 22.04.1968 Красноярским крайсудом (П-14581)

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