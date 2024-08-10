Баранов Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти27.09.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Баранов Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Из Сестёр Младшая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Из Сестёр Средняя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Из Сестёр Старшая
Военная служба
Неизвестно
Служил на Дальнем Востоке
Образование
Неизвестно
Сельская школа
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Попова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Из Сестёр Старшая
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
22.11.1917
Сын: Новожилов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Из Сестёр Средняя
Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Работа или профессия
После 1918
Продавец в Леспромторге с.Назимово, Енисейского района
Рождение ребёнка
С 1928 по 1936
Дочь: Баранова Нюра Ивановна
Мать ребёнка: Из Сестёр Младшая
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Баранова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Из Сестёр Младшая
Арест
13.09.1937
Арестован 13.09.1937, обвинение в КРПО. Приговорён тройкой УНКВД КК 23.09.1937 г. к ВМН. Расстрелян 27.09.1937. Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Том 1
Смерть
27.09.1937
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Арестован 13.09.1937, обвинение в КРПО. Приговорён тройкой УНКВД КК 23.09.1937 г. к ВМН. Расстрелян 27.09.1937. Реабилитирован 22.04.1968 Красноярским крайсудом (П-14581) Книга памяти жертв политическ... Показать все
Реабилитация осужденного
22.04.1968
Реабилитирован 22.04.1968 Красноярским крайсудом (П-14581)