Из Сестёр Средняя
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
22.11.1917
Сын: Новожилов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Иван Кузьмич
Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Около 1928