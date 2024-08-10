Из Сестёр Средняя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Из Сестёр Средняя

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
22.11.1917

Сын: Новожилов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Иван Кузьмич

Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Около 1928

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