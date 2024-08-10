Новожилов (Баранов) Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов (Баранов) Михаил Николаевич

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Место рождения

Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

22.11.1917

Дата смерти

01.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1917

Отец: Баранов Иван Кузьмич

Мать: Из Сестёр Средняя

Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Иммиграция
Неизвестно
Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Иммиграция
1928
Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1938

Жена: Новожилова Анастасия Николаевна

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1938

Жена: не указана

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Новожилова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.07.1941

Дочь: Слезко Галина Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.08.1946

Дочь: Гончарова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.03.1948

Дочь: Седько Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.01.1950

Дочь: Чурсина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.03.1951

Дочь: Волосных Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1953

Сын: Новожилов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1954

Сын: Новожилов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.09.1956

Сын: Новожилов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.02.1960

Дочь: Куимова Клара Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.12.1961

Дочь: Лымарь Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1964

Сын: Новожилов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.11.1985
Просил на могиле посадить кедр

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