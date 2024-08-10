Новожилов (Баранов) Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1917
Дата смерти01.11.1985
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Баранов Иван Кузьмич
Мать: Из Сестёр Средняя
Жена: не указана
Дочь: Новожилова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Дочь: Слезко Галина Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Дочь: Гончарова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Дочь: Седько Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Дочь: Чурсина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Дочь: Волосных Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Сын: Новожилов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Сын: Новожилов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Сын: Новожилов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Дочь: Куимова Клара Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Дочь: Лымарь Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна
Сын: Новожилов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Николаевна