Попова (Баранова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Баранова) Александра Ивановна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

29.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Баранов Иван Кузьмич

Мать: Из Сестёр Старшая

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Награда
Неизвестно
Орден за профессиональную деятельность (извозчица хлеба)
Работа или профессия
Неизвестно
Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Извозчица хлеба. А также домашнее хозяйство: корова, 10 овец
Иммиграция
Неизвестно
Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Гаврилович

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Иммиграция
1928
Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Овчинникова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Гаврилович

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1937 по 1939

Дочь: Попова Евдокия

Отец ребёнка: Попов Григорий Гаврилович

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1952

Сын: Попов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Неизвестно Александр

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
29.09.1974
Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

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