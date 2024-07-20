Попова (Баранова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти29.09.1974
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Баранов Иван Кузьмич
Мать: Из Сестёр Старшая
Награда
Неизвестно
Орден за профессиональную деятельность (извозчица хлеба)
Работа или профессия
Неизвестно
Извозчица хлеба. А также домашнее хозяйство: корова, 10 овец
Иммиграция
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Гаврилович
Иммиграция
1928
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Овчинникова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
С 1937 по 1939
Дочь: Попова Евдокия
Отец ребёнка: Попов Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Попов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Неизвестно Александр
Смерть
29.09.1974