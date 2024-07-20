Овчинникова (Попова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Попова) Мария Григорьевна

Место рождения

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1935

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Попов Григорий Гаврилович

Мать: Попова Александра Ивановна

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Иммиграция
Неизвестно
Озерное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующая Домом культуры
Работа или профессия
Неизвестно
Кривляк, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Заведующая столовой
Работа или профессия
Неизвестно
Кривляк, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Продавец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Сергей

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Овчинников Сергей

Иммиграция
До 1953
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Баталова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Овчинников Сергей

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Работа или профессия
До 1955
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Счетовод
Иммиграция
1955
Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Иммиграция
1957
Кривляк, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
2019
Озерное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

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