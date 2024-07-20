Овчинникова (Попова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти2019
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Иммиграция
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующая Домом культуры
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующая столовой
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Овчинников Сергей
Иммиграция
До 1953
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Баталова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Овчинников Сергей
Работа или профессия
До 1955
Счетовод
Иммиграция
1955
Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Иммиграция
1957
Смерть
2019