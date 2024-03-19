село Озерное, село Озерное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Озерное

Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Енисейский район
165630Озерноесело58°29'92°06'O-46-053

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Чат по генеалогии Красноярского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Енисейский муниципальный район, Сельское поселение Озерновский сельсовет
4615439101с Озерное#Н/Д

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Яланская волость
678Озерная, д., на оз. Озерновском; хлеб.-з. маг.23595125

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
515Озерновская, д. каз.при оз. безымянном.899145754
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