Овчинников Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Баталова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна
Призыв на военную службу
1955
Смерть
Неизвестно