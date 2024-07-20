Овчинников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Мария Григорьевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Баталова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Призыв на военную службу
1955
Смерть
Неизвестно

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