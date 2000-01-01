деревня Юрьево, деревня Юрьево, Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Юрьево

Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Владенная запись Ярославской губ. Ярославского уезда Ильинской вол. дер. Юрьевой. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2541.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
783Юрьево, д. вл.при ррч. Пердовке, Жуковке, пруде и колодцах.4026123127
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