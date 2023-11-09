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Пятницкий Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Бухарев Василий Иванович

Мать: Бухарева (Тарасова) Пелагея Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Московский уезд, Николо-Перервинский монастырь, иеромонах, ризничий
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пятницкий Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пятницкая (Москворецкая) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пятницкая (Москворецкая) Александра Алексеевна

Смерть
После 1901

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