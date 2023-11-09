Пятницкий Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Московский уезд, Николо-Перервинский монастырь, иеромонах, ризничий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пятницкий Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пятницкая (Москворецкая) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Смерть
После 1901