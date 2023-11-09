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Бухарев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1817

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Бухарев Иван Степанович

Мать: Бухарева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пятницкий Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Бухарева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Пятницкий Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Бухарева Пелагея Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Звенигородский уезд, с. Пятница, церковь свт. Николая Чудотворца, пономарь
Смерть
После 1817
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