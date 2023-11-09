Бухарев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1817
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пятницкий Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Бухарева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Пятницкий Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Бухарева Пелагея Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Звенигородский уезд, с. Пятница, церковь свт. Николая Чудотворца, пономарь
Смерть
После 1817