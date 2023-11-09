Пятницкий Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПятницкий Николай Дмитриевич

Пятницкий Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Пятницкий Дмитрий Васильевич

Мать: Пятницкая Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кузьмина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1879

Сын: Пятницкий Иван Николаевич

Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1880

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1883

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1889

Сын: Пятницкий Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1897

Сын: Пятницкий Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боголепова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятницкий Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1910
Похороны
Неизвестно
141895 Ozeretskoye, МО Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close