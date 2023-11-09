Пятницкий Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Кузьмина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1879
Сын: Пятницкий Иван Николаевич
Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1880
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1883
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1889
Сын: Пятницкий Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1897
Сын: Пятницкий Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боголепова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятницкий Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Пятницкая Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1910
Похороны
Неизвестно
141895 Ozeretskoye, МО Russia