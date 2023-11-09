Пятницкая (Озерецковская) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Боголепова (Пятницкая) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич
Сын: Пятницкий Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич
Дочь: Кузьмина (Пятницкая) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич
Сын: Пятницкий Иван Николаевич
Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич
Дочь: (Пятницкая) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич
Дочь: (Пятницкая) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич
Дочь: (Пятницкая) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич
Сын: Пятницкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич
Сын: Пятницкий Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич