Пятницкая (Озерецковская) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкая (Озерецковская) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боголепова (Пятницкая) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятницкий Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кузьмина (Пятницкая) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.01.1879

Сын: Пятницкий Иван Николаевич

Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.10.1880

Дочь: (Пятницкая) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.02.1883

Дочь: (Пятницкая) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Пятницкая) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.02.1889

Сын: Пятницкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.02.1897

Сын: Пятницкий Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Пятницкий Николай Дмитриевич

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