Пятницкая (Москворецкая) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пятницкий Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Пятницкий Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Пятницкий Дмитрий Васильевич