Пятницкая (Москворецкая) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкая (Москворецкая) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пятницкий Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Пятницкий Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Пятницкий Дмитрий Васильевич

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