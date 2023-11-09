Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
26.12.1879
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1885
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дмитрова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Покровская Мария Александровна
Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно