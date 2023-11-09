Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Пятницкий Дмитрий Васильевич

Мать: Пятницкая Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
26.12.1879

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1885

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дмитрова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покровская Мария Александровна

Отец ребёнка: Русинов Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
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