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Русинов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Русинова) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покровская (Русинова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская губ., Московский уезд, с. Петровское-Лобаново, Петропавловская церковь, диакон
Рождение ребёнка
26.12.1879

Дочь: (Русинова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.07.1885

Дочь: (Русинова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дмитрова (Русинова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна

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