Русинов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Покровская (Русинова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Московская губ., Московский уезд, с. Петровское-Лобаново, Петропавловская церковь, диакон
Рождение ребёнка
26.12.1879
Дочь: (Русинова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.07.1885
Дочь: (Русинова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дмитрова (Русинова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Русинова (Пятницкая) Евдокия Дмитриевна