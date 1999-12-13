Кокин Сергей Егорович
Место рожденияЧелябинск
Дата рождения21.07.1948
Дата смерти13.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1948
Отец: Кокин Егор
Мать: Кокина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокина Галина Викторовна
Рождение ребёнка
19.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокина Галина Викторовна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
13.12.1999