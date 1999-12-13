Кокин Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокин Сергей Егорович

Место рождения

Челябинск

Дата рождения

21.07.1948

Дата смерти

13.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1948

Отец: Кокин Егор

Мать: Кокина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокина Галина Викторовна

Рождение ребёнка
19.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокина Галина Викторовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
13.12.1999

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