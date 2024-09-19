Кокин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кокина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кокина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокина Анна
Рождение ребёнка
21.07.1948
Мать ребёнка: Кокина Анна
Смерть
Неизвестно