Кокин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокин Виктор Егорович

Мать ребёнка: Кокина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокин Николай Егорович

Мать ребёнка: Кокина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокина Анна

Рождение ребёнка
21.07.1948

Сын: Кокин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Кокина Анна

Смерть
Неизвестно

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