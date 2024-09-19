Кокина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокин Виктор Егорович

Отец ребёнка: Кокин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокин Николай Егорович

Отец ребёнка: Кокин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокин Егор

Рождение ребёнка
21.07.1948

Сын: Кокин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Кокин Егор

Смерть
Неизвестно

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