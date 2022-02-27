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Кокина Галина Викторовна

Место рождения

Россия, Тульская область, город Новомосковск

Дата рождения

17.05.1951

Дата смерти

27.02.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1948 г.р.
1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1951

Отец: Скобинов Виктор

Мать: Скобинова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокин Сергей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокин Сергей Егорович

Рождение ребёнка
02.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокин Сергей Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокин Сергей Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
27.02.2022

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