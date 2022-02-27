Кокина Галина Викторовна
Место рожденияРоссия, Тульская область, город Новомосковск
Дата рождения17.05.1951
Дата смерти27.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1951
Отец: Скобинов Виктор
Мать: Скобинова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокин Сергей Егорович
Рождение ребёнка
19.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокин Сергей Егорович
Смерть
27.02.2022