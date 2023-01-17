Третьяк (Кузоятова) Наталия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти06.01.1968
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кузоятов Михаил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кожакина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Третьяк Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Третьяк Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Третьяк Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.05.1917
Сын: Третьяк Константин Николаевич
Отец ребёнка: Третьяк Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.03.1924
Сын: Третьяк Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Третьяк Николай Тимофеевич
Смерть
06.01.1968
Панфилово, Карасуский район, Костанайская область