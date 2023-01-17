Третьяк (Кузоятова) Наталия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяк (Кузоятова) Наталия Михайловна

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Место рождения

Новолимаревка

Дата рождения

1889

Дата смерти

06.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кузоятов Михаил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кожакина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Третьяк Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Третьяк Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Третьяк Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.05.1917

Сын: Третьяк Константин Николаевич

Отец ребёнка: Третьяк Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.03.1924

Сын: Третьяк Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Третьяк Николай Тимофеевич

Смерть
06.01.1968
Панфилово, Карасуский район, Костанайская область
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