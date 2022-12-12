Кожакина (Третьяк) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожакина (Третьяк) Мария Николаевна

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Место рождения

Беловодск

Дата рождения

1913

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Третьяк Николай Тимофеевич

Мать: Третьяк Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
27.12.1933

Сын: Кожакин Альберт Николаевич

Отец ребёнка: Кожакин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1935

Сын: Кожакин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Кожакин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
05.06.1939

Сын: Кожакин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кожакин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожакин Николай Васильевич

Смерть
1993
Лесная Поляна Марковский район Луганская область Украина
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