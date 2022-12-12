Кожакина (Третьяк) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
27.12.1933
Сын: Кожакин Альберт Николаевич
Отец ребёнка: Кожакин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1935
Сын: Кожакин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Кожакин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1939
Сын: Кожакин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кожакин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Лесная Поляна Марковский район Луганская область Украина