посёлок городского типа Беловодск, посёлок городского типа Беловодск — Familio

Беловодск

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
3019Беловодск, слоб. каз.при рч. Деркуле.50станов. кварт.107639654029Церквей православных 2. Каплиц 2. Училище. Лазарет. Ярмарок 4. Базары. Заводов салотопенных 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Беловодская волость
639. Беловодск, слобода бывшая государственная, при речке Нов. Деркуле, дворов 1465, жителей 11673, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 3 церкви православны Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Беловодская волость
слобода Беловодск
Харьковская губерния, Старобельский уезд
слобода Беловодск

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-12920Біловодськселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Біловодськийселищна рада Біловодська
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